Corona-Lockerungen: Papst begrüßt Neustart der Gottesdienste

Der Papst kündigte die Feierlichkeiten für den 100. Geburtstag des Heiligen Johannes Paul II. am Montag an. In der Früh wird Franziskus statt des Gottesdienstes in Santa Marta eine Gedenkmesse zu Ehren von Johannes Paul II. im Petersdom am Altar abhalten, wo die sterblichen Reste des polnischen Papstes aufbewahrt sind.

Fünf Jahre ist es her, dass Papst Franziskus der Welt seine Enzyklika "Laudato si" ("Sei gepriesen") vorgelegt hat. Die Sorge um das "gemeinsame Haus", die Schöpfung, müsse für die Menschen Priorität haben, meinte der Papst. Das auf den 24. Mai 2015 datierte Dokument erschien wenige Monate vor Beginn der Pariser Weltklimakonferenz.