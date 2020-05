Virus-Vorsorge im Gotteshaus: „Es war eine wahre Freude“

In der Perchtoldsdorfer St. Augustin-Kirche sind derzeit 85 Personen zulässig, in der Marienkirche sind es 55. Wer keinen Platz mehr erwischt, kann auf Gottesdienste in der Kapelle oder dem Marienhof ausweichen.

Friedensgruß durch Zunicken

Manches werde aber erst aus der Erfahrung zu lernen sein, „das muss man dann auch in der Situation sehen, wie die Leute reagieren und sich verhalten“, sagt Erwin Singer. Diese Maßnahmen ermöglichen einen weitgehend „normalen“ Messverlauf.

Der Friedensgruß muss zwar kontaktlos erfolgen, etwa durch Zunicken, das Empfangen der Kommunion ist aber wieder möglich, wenn auch nur als Handkommunion. Das nutzen die Messbesucher dankbar. Einer nach dem anderen schreiten sie im Meter-Abstand vor den Altar.

Die Gläubigen sind erleichtert

In der Zeit, in der die Kirchentore für Messbesucher geschlossen waren, konnte man in Perchtoldsdorf die Messen über Facebook mitfeiern. Dafür wurden die Sonntagsmessen fleißig gestreamt. Dennoch sind die Gläubigen an diesem Freitag erleichtert, dass nun wieder gemeinsam in der Pfarrkirche gefeiert werden kann.

Humor bewahren

„Es war eine wahre Freude“, sagt eine Kirchgängerin dem KURIER nach der Messe. Dass sie den Gottesdienst nur mit Mundschutz besuchen kann, stört sie nicht.

Wichtig sei ihr, überhaupt wieder in die Kirche zu gehen und auch Bekannte wieder sehen zu können – und bei all den Auflagen kann sie auch etwas Humor wahren: „Die Leute alle so mit den Masken zu sehen, hat ja irgendwie auch was Lustiges.“