Impfstart in USA und Kanada: Trump dementiert Vorzugsbehandlung

Donald Trump widerspricht derweil Medienberichten über eine bevorzugte Behandlung für ihn und andere Angehörige des Weißen Hauses bei der Schutzimpfung. Er stehe nicht auf dem Plan für eine Impfung, sehe dem aber zu einer „passenden Zeit“ entgegen, twitterte der US-Präsident, der im Oktober selbst an Covid-19 erkrankt war. „Die Angestellten im Weißen Haus sollten die Impfung etwas später in dem Programm erhalten, außer es ist unbedingt nötig“, so Trump. Er habe diese Änderung angeordnet.