Impfanreize: Mit einer Maßnahme 5.000 Intensivstationstage weniger

Viele Politiker, auch aus den eigenen Reihen des Gouverneurs, taten die Maßnahme als Verschwendung von Steuergeld ab. Da es noch vier weitere Lotterie-Millionäre seither gab und zudem auch einige gut dotierte Uni-Stipendien unter der jüngeren Bevölkerung verlost wurden, beliefen sich die Gesamtausgaben des Programms für den Bundesstaat auf etwa 5,6 Millionen US-Dollar.

82.000 mehr Erststiche

Das scheint sich dennoch mehr als gelohnt zu haben. Denn wie Hochrechnungen von Forschern der Universität von Kalifornien nun untermauern, ersparte sich Ohio in diesem Zeitraum satte 66 Millionen Dollar an Spitalskosten für Covid-Patienten. Umgerechnet auf die Betreuung in den Krankenhäusern, waren es rund 5.000 Behandlungstage auf der Intensivstation weniger. In den USA schlägt ein Tag auf der Intensivstation mit Kosten in der Höhe von 13.500 Dollar zu Buche.