Hintergrund: Wie verhandelt eine Welt-Klimakonferenz?

Wie kommen über 190 Staatsvertreter bei einer UN-Weltkonferenz eigentlich zu einem Ergebnis, und wie sehen die Verhandlungen technisch aus?
Von Bernhard Gaul
10.11.25, 16:50
Im Plenum einer Klimakonferenz, wo Delegierte aller 195 Staaten sitzen, wird selten Konkretes verhandelt. Hier geht es nur um Ja oder Nein – wird das Schlussdokument angenommen oder nicht.

Tatsächlich laufen die Verhandlungen in den vielen Verhandlungszimmern einer COP: Staaten haben eigene Ziele, aber oft gemeinsame Interessen. Deshalb haben sich im Laufe der Jahre feste Verhandlungsgruppen gebildet. Die größte ist „G77 + China“, ein Zusammenschluss von Schwellenländern wie Argentinien, Brasilien, Kongo, Indien, Kuwait und China. Die USA, Kanada, Australien und andere bilden die „Umbrella-Gruppe“. Es gibt die „Afrika-Gruppe“, die Gruppe der „Gleichgesinnten Entwicklungsländer“ (u. a. Algerien, Bangladesch, Irak, Vietnam), die Gruppe der kleinen Inselstaaten (AOSIS), die OPEC-Länder – und die EU.

Staaten können in mehreren Gruppen vertreten sein. Jede Gruppe schickt Vertreter in die eigentlichen Verhandlungsrunden. Die Präsidentschaft – heuer Brasilien – hat dafür ein Dokument vorbereitet. Zu Beginn stehen entscheidende Begriffe dort in Klammern, etwa: „Alle (Staaten) (Industriestaaten) [verpflichten sich] {streben an} (bis 2035) Kohlekraft (weniger zu nutzen) (zu verzichten).“

In den kleinen Verhandlungsgruppen wird um jede Formulierung in Klammern diskutiert, bis alle einverstanden sind – die UN-Regeln verlangen Einstimmigkeit. Danach geht das Dokument zurück in die Gruppen, wo geprüft wird, ob der Text für alle akzeptabel ist. Wenn nicht, wird weiterverhandelt – bis am Ende ein Text übrig bleibt, der im Plenum angenommen werden kann.

Somit ist klar, warum das Schlussdokument einer Weltkonferenz sehr vage in den Aussagen ist - oft ist mehr Konsens nicht möglich gewesen. 

Tipp: Versuchen sie das einmal mit Freunden: Zu einem kontroversen Thema wie Klima oder Nahost sollte ein Text verfasst werden, der inhaltlich etwas hergibt und dem alle Freunde zustimmen können. Das ist nämlich alles andere als einfach...

Die UN-Klimakonferenz 2025 (COP30) findet vom 10. bis 21. November 2025 im brasilianischen Belém, der Hauptstadt des Bundesstaats Pará statt. Der KURIER vor Ort dabei. Sehen Sie hier unsere aktuelle Berichterstattung dazu

