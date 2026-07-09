Der US-Amerikaner Connor Murphy war nicht nur für seine Work-out-Videos auf Social Media bekannt, sondern auch für seinen provokanten Content, der ihn unter anderem mit vielen hübschen Frauen zeigte. Zudem war Murphy Teil der Looksmaxxing-Community: Diese besteht vorwiegend aus Männern, die so attraktiv wie möglich werden möchten. Auf Murphys Profil wird es jetzt aber für immer still bleiben, denn der Mann ist mit nur 32 Jahren in Thailand verstorben.

Influencer ertrinkt im See Wie das Portal Thairath berichtet, hat Murphy zuletzt ein Mietshaus im Bezirk Bang Phli, Provinz Samut Prakan, mit seiner Freundin bewohnt. Dem Bericht zufolge soll er das Anwesen mit Farbe bespritzt und verwüstet haben. Der 32-Jährige soll zudem kurz vor seinem Ableben ein auffälliges Verhalten an den Tag gelegt haben.

Am 7. Juli 2026 um 15.00 Uhr erhielt die Polizei die Meldung, dass Murphy in einen See gesprungen und nicht wieder aufgetaucht war. Er soll „erschöpft“ vor den Augen von Passanten, die sich zu weit im Wasser befanden, um ihm zu helfen, ertrunken sein. Kurz darauf alarmierten sie die Behörden. Taucher der Poh Teck Tung Stiftung suchten etwa 30 Minuten lang, bevor sie Murphy fanden und ans Ufer brachten. Die Leiche wurde zur Untersuchung an Land gebracht; es wurden keine Anzeichen von Gewalteinwirkung festgestellt. Die Polizei überführte die Leiche anschließend zur Autopsie ins Krankenhaus.

32-Jähriger verhielt sich auffällig Nicht nur in dem Mietshaus soll sich Murphy ungewöhnlich verhalten haben, auch in dem Dorf, wo er sich befand, wurde von mehreren Menschen berichtet, dass der US-Amerikaner das Umfeld irritierte. Ersten Vermutungen zufolge soll der 32-Jährige Anzeichen einer „psychotischen Episode“ gezeigt haben. So soll er vor seinem Sprung in den See einem Fahrer Geld geboten haben. Bei einem anderen Bewohner soll er an die Autoscheibe geklopft und gefragt haben, ob er einsteigen darf. Murphy wurde zudem dabei gesichtet, dass er laut schrie, sich auf der Straße wälzte und betete. Passanten riefen die Polizei, als Murphy die Beamten sah, flüchtete er und sprang in den See. Er schwamm schließlich so lange, bis er vollkommen erschöpft war und ertrank.

Verdacht auf Drogenkonsum Die Freundin des Verstorbenen gab an, dass sie etwa drei Jahre lang mit ihm zusammen war. Sie waren kurzzeitig getrennt und sind vor drei Monaten zusammengezogen. Vor dem Vorfall habe es weder Probleme noch ein ungewöhnliches Verhalten von Murphy gegeben. Laut Murphys Partnerin habe sie nie gesehen, dass er Drogen konsumiert. Die Sachbeschädigung des Hauses durch Farbspritzer sei mitten in der Nacht geschehen, als sie im Zimmer schlief und er sich weigerte zu schlafen. Ermittler der Polizeistation Bang Phli durchsuchten das Haus und das Auto des Verstorbenen. Sie fanden zwei unbenutzte Spritzen auf dem Fahrersitz und entdeckten außerdem weiße Pillen unbekannter Art in der Gürteltasche des Verstorbenen.