Um die "Gen-Z-Sprache" zu verstehen und immer up to date zu bleiben, eignet sich vor allem ein Rundgang auf TikTok. Doch auch dort entdeckt man immer häufiger Wörter und Abkürzungen, die für Kopfkratzen sorgen. Unter anderem auch die Abkürzung "HTN", die vor allem mit dem "Looksmaxxing"-Trend in Zusammenhang gebracht wird.

Was ist "Looksmaxxing"? Die "Looksmaxxing"-Community besteht vorwiegend aus jungen Männern, die ihr Aussehen "maximieren" wollen. Dabei achten sie auf ihre Körperhygiene, Skincare, gehen trainieren und verzichten auf Rauchen, Alkohol sowie Drogen. Vor allem auf die Kieferpartie, Augen und dem Körperbau wird ein besonderes Augenmerkmal gelegt. Das Ziel ist klar: So attraktiv wie möglich werden. Der Trend ist vor allem aus Incel-Foren bekannt: Unter dem Begriff versteht man " involuntarily celibate" (zu Deutsch: unfreiwillig enthaltsam) .

Incels werden zudem als misogyn beschrieben, die vor allem im Netz Hass schüren. Sie sind Teil der Manosphere – einer Online-Realität mit frauenverachtenden Ansichten, die ein zerstörerisches und toxisches Männerbild verbreitet.

Online werden vor allem Jugendliche radikalisiert , indem sie mit Content, der sich auf Selbstverbesserung von Männern konzentrieren, soll in die Irre geführt. Viele der Manosphere-Gruppen propagieren ungesunde Verhaltensweisen, indem sie Jungen und Männern beispielsweise beibringen, sich selbst aufzubauen, indem sie andere heruntermachen .

Vor allem Influencer (und Straftäter!) wie Andrew Tate und dessen Bruder werden in der Manosphere idealisiert. User und Userinnen, die auf TikTok nach dem Begriff "Looksmaxxing" suchen, bekommen zuerst eine Nachricht von der Plattform angezeigt: "Du bist mehr als dein Gewicht. Wenn du oder jemand, den du kennst, Fragen zum Körperbild, zu Ernährung oder Bewegung hat, ist es wichtig zu wissen, dass es Hilfe gibt und du nicht allein bist. Wenn du dich wohlfühlst, kannst du dich jemandem anvertrauen, dem du vertraust, oder die unten aufgeführten Ressourcen nutzen. Bitte denkt daran, auf euch selbst und aufeinander zu achten."