Neben Jugendwörtern wie "das crazy" oder dem Hype um die Zahlen-Kombi "6-7" durch den gleichnamigen TikTok-Trend, findet auch ein anderes Wort immer mehr Einzug in den Sprachgebrauch der Teenies. "Yessirski" wird nicht nur im Netz häufig verwendet, sondern auch in alltäglichen Gesprächen auf dem Pausenhof, im Fitnessstudio oder sogar im Büro (vor allem, wenn man Gen-Z-Kollegen hat), verwendet.

Was bedeutet "Yessirski"? Es gibt mehrere Interpretationen, aus welchen Wörtern sich der Begriff "Yessirski" zusammensetzt. Unter anderem stecken die Wörter "Yes, Sir" (zu Deutsch eine respektvolle Antwort im Sinne von "Jawohl" oder "Ja, Herr") in dem Slang. Zudem ist aber auch der Begriff "Ski" enthalten, was unter anderem keine große Bedeutung haben muss. Viel mehr könnte es sich eher um eine "Verniedlichung" von "Yes, Sir" handeln.

"Yessirski" kann man laut einem Urban-Dictionary-Eintrag aus dem Jahr 2019 unter anderem als Reaktion auf eine gute Nachricht oder Zustimmung anwenden. Beispiele: "Hey Carmen, hast du Bock den neuen Wicked-Film im Kino zu sehen?" - "Yessirski, ich bin dabei." "Tobias, ich hab meine neue Beförderung bekommen!" - "Bro, yessirski! Ich wusste, du packst das." "Soll ich die grünen Nikes kaufen, girl?" - "Yessirski, Maja. Du slayst in dem Outfit!"

"Normaler Mensch": Wer ist der TikToker? Mit dem Wort "Yessirski" wird auch immer wieder der TikToker @normaler_mensch21 in Verbindung gebracht. Mehr als 295.700 Menschen folgen dem Content Creator auf der Plattform. Der Influencer, der auch unter dem Namen Wladi bekannt ist, macht vor allem Reaction-Content und kommentiert Videos von anderen Usern und Userinnen.