Die Wortneuschöpfung "rizz" kursiert schons seit dem Jahr 2021 in den sozialen Medien. Durch die Video-Plattform TikTok gewann der Ausdruck an Bedeutung und wurde schnell verbreitet. Nun gibt es weitere Abwandlungen des Begriffs.

Wenn es um "unspoken rizz" geht, ist die scheinbar grundlose Anziehungskraft mancher Menschen gemeint. Man spricht dabei also von einer Eigenschaft, die die Person besonders attraktiv wirken lässt, was aber nicht immer mit Äußerlichkeiten zu tun haben muss. Die Fähigkeit andere in seinen Bann zu ziehen, ohne dass es bewusst gewollt wird, spricht ebenfalls für "unspoken rizz".

Herkunft von "rizz"

Der Ursprung des Wortes lässt sich auf den Twitch-Streamer und "Streamer of the Year" 2022 Kai Cenat zurückführen. Seit dem Sommer 2021 verwendet er das Wort in seinen Formaten, aber auch in der fiktiven "Rizz Academy", in der er die Verführungskünste seiner Freundinnen und Freunde auf die Probe stellt.