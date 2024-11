Rapper Kendrick Lamar überrascht seine Fans mit einem neuen Album. "GNX" wurde am 22. November 2024 veröffentlicht und wird schon jetzt im Netz gefeiert. Der Song "TV Off" erfreut sich dabei besonderer Aufmerksamkeit: Das Lied hat sich zu einem Meme etabliert.

In dem Song ist auch Musiker Lefty Gunplay dabei, produziert wurde "TV Off" von DJ Mustard (zu Deutsch: DJ Senf). Ab Minute 2:05 hört man, wie Lamar laut "Mustard" im Track schreit , nachdem die Catchphrase seines Produzenten gespielt wird.

In einem anderen Meme wird Rapper Drake, mit dem Kendrick Lamar einen Beef hat, aufs Korn genommen. Man sieht einen Ausschnitt aus dem Spider-Man-Film (2002), in dem Peter Parkers Tante May betet und durch eine Explosion des grünen Kobolds gestört wird, der in ihr Zimmer fliegt. Diese Szene wird schon seit Jahren als Meme im Netz verwendet. Die Tante repräsentiert Drake, die Explosion wird mit dem Mustard-Schrei untermalt, während Lamars Kopf auf dem Körper des Bösewichts zu sehen ist.