Lamars Abrechung

Dass Kendrick Lamar für sein sechstes Studio-Album "GNX" wohl die Werbetrommel nicht rühren muss, liegt wohl auf der Hand. Es ist Lamars erstes Album seit seinem Riesenerfolg "Mr. Morale & the Big Steppers" aus dem Jahr 2022.

Auch in seinen neuen Songs sorgt Lamar für Aufsehen: Bereits im ersten Track „Wacced Out Murals“ rechnet er mit Snoop Dogg, Lil Wayne und Drake ab – eine klare Ansage an seine Feinde. In der Zeile "Snoop posted 'Taylor Made' I prayed it was the edibles / I couldn't believe it, it was only right for me to let it go." spielt Lamar auf einen Vorfall an, bei dem Snoop Drakes Song "Taylor Made Freestyle" auf seinem Instagram-Account teilte und damit scheinbar Drakes Seite ergriff. In einem Interview mit Forbes stellte Snoop Dogg jedoch klar, dass er in dieser Angelegenheit keine Partei ergreifen wolle.