Der elfjährige Brodie Terry war gemeinsam mit seinem Vater in einem Fischcamp im US-Bundesstaat Florida angeln, als er von einem Alligator angegriffen und in die Hand gebissen wurde.

Bub wollte Fisch ins Wasser lassen, als Alligator zuschnappte

Der Vorfall ereignete sich am 27. Juni im Nelson Fish Camp in der Nähe von Umatilla im Marion County. Der 11-Jährige aus Pennsylvania machte mit seiner Familie in Florida Urlaub und wollte gerade einen Fisch, den er zuvor geangelt hatte, am Ufer wieder freilassen, als das Tier plötzlich aus dem Wasser schnellte und zuschnappte.

Gegenüber dem US-Sender WKMG schilderte Andrew Raines, ein Verwandter der Familie, die dramatischen Momente: „Brodies Vater sprang ins Wasser, direkt auf das Tier, und versuchte, ihm das Maul aufzuhebeln“, sagte Raines. „Der Alligator überschlug sich, und dabei wurde Brodies Hand schließlich abgetrennt.“