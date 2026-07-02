Am Sonntag, dem 28. Juni, wurde eine 31-jährige Frau in einem Fluss im US-Bundesstaat Florida von einem Alligator angegriffen und so schwer verletzt, dass sie noch auf dem Weg ins Krankenhaus verstarb.

Freundesgruppe wollte sich während Wanderung abkühlen Einem Bericht des US-Senders NBC News zufolge war die aus Orlando stammende 31-Jährige gemeinsam mit ihrem Partner und Freunden im Little Big Eco State Forest wandern, als sie am Econlockhatchee River einen Stopp machten, um sich in dem knapp einen Meter tiefen Fließgewässer abzukühlen.

Alligator attackierte 31-Jährige Während sie durch das seichte Wasser wateten, griff gegen 13:30 Uhr ein Alligator an und biss der Frau in die Arme. Die Behörden erklärten, ihr Freund habe verzweifelt versucht, sie aus dem Maul des Tieres zu befreien. Schließlich gelang es ihm, den Alligator dazu zu bringen, von der 31-Jährigen abzulassen.

Notruf-Aufzeichnung: „Beide Arme sind im Grunde abgetrennt“ In einer Pressekonferenz vom 29. Juni bestätigte Chad Weber von der Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC), dass der Lebensgefährte des Opfers den Notruf gewählt hatte. Weber betonte: „Nach dem derzeitigen Stand unserer Ermittlungen gibt es keine Hinweise darauf, dass die beiden den Alligator provoziert oder ihm absichtlich Schaden zugefügt haben.“ In einem inzwischen veröffentlichten Mitschnitt des Notrufs ist unter anderem zu hören: „Beide Arme sind im Grunde abgetrennt. Einer von beiden hängt nur noch lose am Körper, der andere Arm ist komplett ab.“