Alligator tötete Frau in Florida, ihre Nachbarin konnte nicht helfen

Der Alligator wurde nach dem Angriff durch einen Hubschrauber der örtlichen Polizei aufgespürt und von Spezialisten gefangen, wie WPBF weiter berichtete.

Alligatoren sind in Florida weit verbreitet. Die Wahrscheinlichkeit, von einem der Reptilien schwer verletzt zu werden, liegt laut Naturschutzbehörde trotzdem nur bei eins zu 3,1 Millionen. Zwischen 1948 und 2021 verliefen nur 26 Alligatorenangriffe tödlich.

Was, wenn es angreift?

Dann kommt es darauf an, so rasch wie möglich die größte Schwachstelle des Tieres auszunutzen: sein Auge. Mehrere Überlebende eines Krokodilangriffs haben ihre Rettung der Verletzung der Augen zu verdanken. Allerdings könnte sich die ausgesetzte Belohnung verringern, wenn das Tier zwar vom Reifen befreit, aber blind ist.

Aus diesem Grund empfiehlt es sich, beim Rettungsversuch ein Ruder oder einen Baseball-Schläger mitzunehmen und dem Krokodil im Ernstfall eine überzuziehen. So wird das Tier nicht verletzt, lässt aber eher von weiteren Angriffen ab.

Sollte wirklich alles schiefgehen und das Krokodil zieht Sie ins Wasser, gibt es noch eine gute Chance, dem Tode zu entkommen: Greifen Sie das Gaumensegel hinter der Zunge an. Krokodile haben einen Hautlappen hinter der Zunge, der ihren Rachen bedeckt, wenn sie unter Wasser sind. Dieser Lappen verhindert, dass ihnen Wasser in den Rachen läuft, so dass das Krokodil nicht ertrinkt, wenn sein Maul offen ist. Wenn Sie sich diesen Lappen greifen, wird es Sie loslassen müssen.