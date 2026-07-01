Eine Mitarbeiterin eines Supermarktes in Palm Beach Gardens (Florida) soll mehrere Hundert Lottoscheine von ihrer Arbeitsstätte gestohlen haben. Die 45-Jährige löste die Scheine ein und gewann 39.000 US-Dollar (circa 34.241 Euro).

Fast 1.000 Lottoscheine eingelöst Wie Palm Beach Post berichtet, scannte Essie Latrell Davis mehr als 400 Lottolose aus der Auslage des Geschäfts sowie über 500 weitere aus einem Safe im Büro des Managers mit einer Florida-Lotterie-App auf ihrem Handy ein. Die Polizei gibt an, dass Davis zwischen Juli und September 2025 mehr als 39.000 US-Dollar gewonnen hat.

Mitarbeiterin flüchtete aus Supermarkt Die Mitarbeiterin wurde am 23. Juni 2026 verhaftet, nachdem der Betrug aufgedeckt wurde. Als sich der Filialleiter darüber beschwert hatte, dass mehrere Lottolose fehlen, hat der Regionalleiter auf den Überwachungsaufnahmen gesehen, dass Davis diese vor laufenden Kameras stiehlt. Als er Davis am 17. September 2025 auf den Diebstahl ansprach, sagte sie ihm, dass er „tun soll, was er tun muss“. Kurz darauf ergriff sie die Flucht und rannte aus dem Supermarkt. Dabei ließ sie ihr Handy zurück. Sechs Tage später klickten für sie die Handschellen.