"Bei Geld hört die Freundschaft auf" – und anscheinend auch die Verwandtschaft. Das lässt zumindest ein Fall aus Trumbull County (Ohio) vermuten. Eine Frau verklagt ihren Sohn, der im Lotto gewonnen und ihr Geld verwendet hat, um die Lottolose zu kaufen.

Mann bestiehlt Mutter, um Lottoscheine zu kaufen Laut WFMJ-TV verklagt eine Frau die Ohio Lottery Commission und ihren eigenen Sohn namens Philipp Saadi. Die Klage wurde eingereicht, weil Saadi seine eigene Mutter bestohlen haben soll. Der Mann zog von New Mexico zu ihr nach Trumbull County und soll zwischen dem 4. Mai und dem 5. Juni angeblich mehrere unbefugte Abhebungen von ihrem Bankkonto vorgenommen haben. Insgesamt mehr als 6.560 US-Dollar (5.748 Euro) soll Saadi ohne Absprache mit seiner Mutter entwendet haben. Das Geld soll er laut Anklageschrift für den Kauf von Drogen sowie Lotteriescheinen verwendet haben.

Frau verklagt Sohn auf 10.000 US-Dollar Kurz darauf soll Saadi tatsächlich im Lotto einen "großen Gewinn" abkassiert haben. Wie hoch der Gewinn ist, ist weiterhin unklar. Die Mutter des Angeklagten fordert nun eine Entschädigung in Höhe von 10.000 US-Dollar (8.757 Euro). Die Klägerin fordert nun, dass ihrem Sohn der Gewinn entzogen und ihr das gestohlene Geld zurückgegeben wird.