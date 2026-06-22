Ein Mann aus Oakland County staunte nicht schlecht, als ihm ein "falsches" Lottolos den Gewinn seines Lebens eingebracht hat. Mehr als 1,05 Millionen US-Dollar (circa 918.330 Euro) konnte der 68-Jährige abkassieren.

Mann kaufte nur bestimmte Lottolose

Der anonyme Spieler erklärte gegenüber der Michigan Lottery, dass er regelmäßig Lottoscheine kauft, wenn er sein Auto tanken geht. Vor allem, wenn der Jackpot über 700.000 US-Dollar (circa 612.220 Euro) liegt. Der Mann betont, dass er immer eine bestimmte Art von Losen kauft, aber nie welche des "Detroit Lions"-Spiels.

Üblicherweise erwähnt er beim Kauf immer, dass er diese Lose nicht möchte, doch beim letzten Mal hatte er es einfach vergessen. Genau deswegen landete ein Ticket des "Detroit Lions"-Spiels unter seinen anderen Losen, was der 68-Jährige erst später realisierte.