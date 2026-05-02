Es klingt wie die Szene aus einem Hollywood-Streifen: Ein Mann aus Akron (Ohio) saß in seinem Auto, als ein kleiner Spatz direkt in sein Auto flog und auf dem Boden der Beifahrerseite landete. Der US-Amerikaner war überrascht und überzeugt, dass das Erscheinen des kleinen Vogels ein Zeichen sein sollte. Kurz darauf knackte er den Lotto-Jackpot.

Botschaft von Vogel: Mann gewinnt im Lotto

Wie aus einer Presseaussendung der Ohio Lottery hervorgeht, aß der Lottospieler gerade sein Mittagessen im Auto, als der Vogel plötzlich neben ihm auftauchte. Die seltsame Begebenheit brachte den Mann zum Grübeln, der sich einfach nicht erklären konnte, was die Anwesenheit des Spatzes bedeuten konnte.

Nur ein paar Wochen später sollte er seine Antwort erhalten, als er bei einem Tankstopp spontan ein paar Lottoscheine erwarb. Nach der Arbeit rubbelte er den ersten Schein frei, der keinen Gewinn versprach. Doch als er das zweite Rubbellos aufkratzte, konnte er seinen Augen kaum trauen: Er hatte tatsächlich 120.000 US-Dollar (circa 102.688 Euro) gewonnen.