USA

Vogel überbrachte "Botschaft": Mann knackt Lotto-Jackpot

Als ein kleiner Spatz auf dem Beifahrersitz seines Autos landete, war ein Mann sicher, dass es ein Zeichen war. Kurz darauf gewann er 1,2 Millionen US-Dollar.
02.05.2026, 08:06

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Mehrere bunte Rubbellose liegen nebeneinander auf einer Fensterbank.

Es klingt wie die Szene aus einem Hollywood-Streifen: Ein Mann aus Akron (Ohio) saß in seinem Auto, als ein kleiner Spatz direkt in sein Auto flog und auf dem Boden der Beifahrerseite landete. Der US-Amerikaner war überrascht und überzeugt, dass das Erscheinen des kleinen Vogels ein Zeichen sein sollte. Kurz darauf knackte er den Lotto-Jackpot. 

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Botschaft von Vogel: Mann gewinnt im Lotto

Wie aus einer Presseaussendung der Ohio Lottery hervorgeht, aß der Lottospieler gerade sein Mittagessen im Auto, als der Vogel plötzlich neben ihm auftauchte. Die seltsame Begebenheit brachte den Mann zum Grübeln, der sich einfach nicht erklären konnte, was die Anwesenheit des Spatzes bedeuten konnte. 

Nur ein paar Wochen später sollte er seine Antwort erhalten, als er bei einem Tankstopp spontan ein paar Lottoscheine erwarb. Nach der Arbeit rubbelte er den ersten Schein frei, der keinen Gewinn versprach. Doch als er das zweite Rubbellos aufkratzte, konnte er seinen Augen kaum trauen: Er hatte tatsächlich 120.000 US-Dollar (circa 102.688 Euro) gewonnen.

Lotto-Überraschung: Spieler knackt Jackpot

Doch das ist nicht alles: Nachdem er seiner Frau davon erzählt hatte, war das Pärchen aus dem Häuschen. Als seine Ehefrau fragte, ob er seinen Schein wirklich genau gelesen hatte, wurde es nur noch besser: 

  • Der Lottospieler hatte nicht 120.000 US-Dollar, sondern den Hauptpreis von 10.000 Dollar pro Monat für 20 Jahre gewonnen.
  • Das bedeutet: Anstatt 120.000 Dollar zu bekommen, hatte er tatsächlich 120.000 US-Dollar pro Jahr gewonnen.
  • Zusammengerechnet sind das 1,2 Millionen US-Dollar.
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Der Lottospieler entschied sich für die Sofortauszahlung von 1,2 Millionen US-Dollar anstelle einer Pensionsauszahlung in Höhe von 2,4 Millionen US-Dollar. Nach Abzug der Steuern erhielt der Mann 879.000 US-Dollar (circa 752.195 Euro). Gegenüber der Lotterie betonte der Gewinner, dass er das Gefühl hatte, der Vogel hätte ihm "eine Botschaft" überbracht, die zu seinem Lottogewinn führte. 

Lotto Vereinigte Staaten
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