Ein Kanadier staunte nicht schlecht, als er an einer Tankstelle seinen Lottogewinn in bar abholen wollte. Der Angestellte wies ihn darauf hin, dass die Summe viel zu hoch sei, um sie auszuzahlen. Erst in diesem Moment wurde dem Lottospieler bewusst, dass er den Jackpot geknackt und eine Million kanadische Dollar gewonnen hatte.

Tankstellen-Mitarbeiter konnte Gewinn nicht auszahlen Eigentlich hatte sich John M. an jenem Morgen nur eine Tageszeitung kaufen wollen. Wie aus einer Mitteilung der British Columbia Lottery Corporation (BCLC) hervorgeht, erlebte er dabei jedoch eine Überraschung, die sein Leben veränderte. Als er seinen Lottoschein, den er wenige Tage zuvor erworben hatte, am Tresen abgab, ging er noch von einem kleineren Gewinn aus und wollte sich diesen auszahlen lassen. "Ich habe zuerst nicht auf den Bildschirm geschaut und nach dem Gewinn in Fünfzigern gefragt", so der Einwohner aus der Gemeinde Logan Lake.

Mann hatte eine Million gewonnen Daraufhin reagierte der Kassierer mit einem Schmunzeln und erklärte, er könne ihm den Gewinn nicht auszahlen. Denn John M. hat wesentlich mehr gewonnen als angenommen: eine Million kanadische Dollar (rund 625.000 Euro). "Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich konnte es nicht glauben und bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob ich es glauben soll!", so der Kanadier.