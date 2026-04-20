Knapp 290.000 Euro: Traum verhilft Mann zum Lottogewinn
Ein Südkoreaner knackte kürzlich den Lottojackpot von 500 Millionen Won (über 289.000 Euro). Dazu verholfen hat ihm laut eigener Angabe ein Traum über den südkoreanischen Fernsehmoderator und Komiker Yoo Jae-suk.
Nach Traum: Mann knackt Lottojackpot
Wie The Korea Herald berichtet, hat der glückliche Gewinner seine Erfolgsgeschichte der staatlich lizenzierten Lotteriegesellschaft in Südkorea erzählt. Er träumte jedoch nicht, im Lotto zu gewinnen, sondern dass er den populären Fernsehmoderator vor dem Ertrinken gerettet habe.
"Ich hatte nach dem Traum ein gutes Gefühl, also habe ich mir sofort ein Rubbellos gekauft", erinnert sich der Mann, der anonym bleiben möchte. Ein Rubbellos aus der 104. Ziehung der "Speetto 1000"-Sofort-Lotterie brachte ihm den unverhofften Geldsegen in Höhe von 500 Millionen Won.
Offenbar ist Moderator Yoo Jae-suk ein Glücksbringer, wenn er in den Träumen der Südkoreaner vorkommt, denn erst 2023 berichtete ein Lottogewinner davon, dass sein Kind zuvor von der TV-Persönlichkeit geträumt hatte.
