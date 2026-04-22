Am Dienstag kam es in einem Freizeitpark in Tokio zu einem tödlichen Arbeitsunfall . Eine 24-jährige Mitarbeiterin wurde bei Wartungsarbeiten an einem Fahrgeschäft eingeklemmt und später im Krankenhaus für tot erklärt.

Mitarbeiterin (24) bei Wartungsarbeiten ums Leben gekommen

Wie aus einer Mitteilung des Freizeit- und Eventkomplexes Tokyo Dome City Attractions hervorgeht, ereignete sich der Vorfall gegen 11:50 Uhr im Bereich des Fahrgeschäfts "Flying Balloon". Laut Angaben der Polizei und des Betreibers handelt es sich dabei um zwölf im Kreis angeordnete Sitze, die sich um eine rund zehn Meter hohe Säule drehen.

Während regulärer Wartungsarbeiten an der Anlage wurde die 24-Jährige, die sich auf einer Leiter neben dem Fahrgeschäft befand, zwischen herabfahrenden Sitzen und der zentralen Säule eingeklemmt.