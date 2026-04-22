Tokio

5 Stunden in Fahrgeschäft eingeklemmt: Mitarbeiterin (24) gestorben

Eine 24-jährige Mitarbeiterin kam bei Wartungsarbeiten in einem Freizeitpark in Tokio ums Leben.
22.04.2026, 16:52

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Freizeitpark-Attraktion mit kreisförmig angeordneten Sitzen vor blauem Himmel.

Am Dienstag kam es in einem Freizeitpark in Tokio zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Eine 24-jährige Mitarbeiterin wurde bei Wartungsarbeiten an einem Fahrgeschäft eingeklemmt und später im Krankenhaus für tot erklärt.

Mitarbeiterin (24) bei Wartungsarbeiten ums Leben gekommen

Wie aus einer Mitteilung des Freizeit- und Eventkomplexes Tokyo Dome City Attractions hervorgeht, ereignete sich der Vorfall gegen 11:50 Uhr im Bereich des Fahrgeschäfts "Flying Balloon". Laut Angaben der Polizei und des Betreibers handelt es sich dabei um zwölf im Kreis angeordnete Sitze, die sich um eine rund zehn Meter hohe Säule drehen. 

Während regulärer Wartungsarbeiten an der Anlage wurde die 24-Jährige, die sich auf einer Leiter neben dem Fahrgeschäft befand, zwischen herabfahrenden Sitzen und der zentralen Säule eingeklemmt. 

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Frau war fünf Stunden eingeklemmt

Erst gegen 17 Uhr konnte das Opfer von den Rettungskräften befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden, teilte die Polizei mit. Dort wurde die 24-Jährige wenig später für tot erklärt. 

Nach dem Vorfall wurde der Freizeitpark nach Angaben des Betreibers für den restlichen Tag geschlossen. In einer Stellungnahme heißt es, dass die Aufklärung der Unfallursache in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden höchste Priorität habe. 

kurier.at, mka  | 

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