Kurios: Lottospieler gewinnt nach Tod 700.000 Euro

Ein bereits gestorbener Lottospieler aus Rheinland-Pfalz hat beim Eurojackpot mehr als 700.000 Euro gewonnen. Wie der Anbieter Lotto24 mitteilte, entfielen auf den Mann aus dem Westerwaldkreis in der Ziehung vom 10. März rund 703.600 Euro.

Möglich wurde der ungewöhnliche Fall durch ein laufendes Spiel-Abo, wie der Anbieter aufdeckte. Demnach hatte der Mann zu Lebzeiten einen entsprechenden Tipp abgegeben, der auch nach seinem Tod gültig blieb. Der Gewinn fiel in den Zeitraum, in dem das Abonnement noch aktiv war.