Eine Frau aus Illinois hat beim Lotto auf eine ganz besondere Zahlenkombination gesetzt und den Jackpot mit 800.000 US-Dollar geknackt.

Frau kombinierte Geburtszahlen ihrer Kinder

Wie eine Pressemitteilung der Illinois Lottery erklärt, tippte die Gewinnerin, die nur unter dem Pseudonym „Jenny“ bekannt ist, mit den Geburtszahlen ihrer Kinder. „Meine üblichen Zahlen sind immer eine Kombination aus meinem Geburtstag und den Geburtstagen meiner Kinder“, sagte Jenny. „Ich war völlig geschockt, als ich sah, dass ich gewonnen hatte.“

Das Los der Frau stimmte bei der Lottoziehung am 13. März mit allen fünf gezogenen Zahlen überein – 8, 11, 15, 23 und 37. Das sicherte ihr den Hauptgewinn von 800.000 US-Dollar (circa 694.640 Euro).