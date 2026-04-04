USA

Jackpot geknackt: Frau tippt beim Lotto mit Geburtszahlen von Kindern

Eine US-Amerikanerin vertraute auf eine Zahlenkombination der Geburtstage ihrer Kinder und knackte den Lottojackpot.
04.04.2026, 08:19

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Eine Person hält mehrere Lottoscheine in der Hand, während sie die Gewinnzahlen überprüft.

Eine Frau aus Illinois hat beim Lotto auf eine ganz besondere Zahlenkombination gesetzt und den Jackpot mit 800.000 US-Dollar geknackt. 

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Frau kombinierte Geburtszahlen ihrer Kinder

Wie eine Pressemitteilung der Illinois Lottery erklärt, tippte die Gewinnerin, die nur unter dem Pseudonym „Jenny“ bekannt ist, mit den Geburtszahlen ihrer Kinder. „Meine üblichen Zahlen sind immer eine Kombination aus meinem Geburtstag und den Geburtstagen meiner Kinder“, sagte Jenny. „Ich war völlig geschockt, als ich sah, dass ich gewonnen hatte.“

Das Los der Frau stimmte bei der Lottoziehung am 13. März mit allen fünf gezogenen Zahlen überein – 8, 11, 15, 23 und 37. Das sicherte ihr den Hauptgewinn von 800.000 US-Dollar (circa 694.640 Euro).

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Lottogewinn als Investment für Bildung

Jenny plant, ihren Gewinn für die Zukunft ihrer Kinder zu verwenden, insbesondere für deren Ausbildung: „Dieser Gewinn ist ein riesiger Segen, der dazu beitragen wird, ihre akademische Laufbahn zu sichern“, erklärte die Gewinnerin. „Wir sind so dankbar für ihre Glückszahlen und wollen das mit einem schönen Familienurlaub feiern.“

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kurier.at, seta  | 

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