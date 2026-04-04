Jackpot geknackt: Frau tippt beim Lotto mit Geburtszahlen von Kindern
Eine Frau aus Illinois hat beim Lotto auf eine ganz besondere Zahlenkombination gesetzt und den Jackpot mit 800.000 US-Dollar geknackt.
Frau kombinierte Geburtszahlen ihrer Kinder
Wie eine Pressemitteilung der Illinois Lottery erklärt, tippte die Gewinnerin, die nur unter dem Pseudonym „Jenny“ bekannt ist, mit den Geburtszahlen ihrer Kinder. „Meine üblichen Zahlen sind immer eine Kombination aus meinem Geburtstag und den Geburtstagen meiner Kinder“, sagte Jenny. „Ich war völlig geschockt, als ich sah, dass ich gewonnen hatte.“
Das Los der Frau stimmte bei der Lottoziehung am 13. März mit allen fünf gezogenen Zahlen überein – 8, 11, 15, 23 und 37. Das sicherte ihr den Hauptgewinn von 800.000 US-Dollar (circa 694.640 Euro).
Lottogewinn als Investment für Bildung
Jenny plant, ihren Gewinn für die Zukunft ihrer Kinder zu verwenden, insbesondere für deren Ausbildung: „Dieser Gewinn ist ein riesiger Segen, der dazu beitragen wird, ihre akademische Laufbahn zu sichern“, erklärte die Gewinnerin. „Wir sind so dankbar für ihre Glückszahlen und wollen das mit einem schönen Familienurlaub feiern.“
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