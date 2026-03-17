Ein Feuerwehrmann aus Ohio hat jahrelang mit denselben Zahlen beim Lottospielen getippt: den Daten der Geburtstage seiner Familie. Seine Geduld hat sich ausgezahlt, denn am 26. Februar 2026 gewann er den Jackpot in Höhe von 160.000 US-Dollar (circa 139.149 Euro) . Doch das Datum seines großen Gewinns hat für den Mann eine besondere Bedeutung.

Mann gewinnt am Geburtstag von Schwiegermutter

Wie eine Pressemitteilung der Ohio Lottery erklärt, lauteten die Gewinnerzahlen 1-2-26-30-31. Für den Gewinner, der nur als J. R. bekannt ist, hatten zwei Ziffern eine persönliche Bedeutung. Die Zahlen 2 und 26 verbindet er mit seiner Familie:

Sein Enkel und seine Schwiegermutter wurden im Februar, dem zweiten Monat des Jahres, geboren.

wurden im Februar, dem zweiten Monat des Jahres, geboren. Sein Vater sowohl als auch seine Schwiegermutter haben an einem 26. Geburtstag.

Besonders skurril: J. R. knackte den Lottojackpot am 26. Februar – dem Geburtstag seiner Schwiegermutter.