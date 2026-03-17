USA

Lottogewinn: Mann tippt mit Geburtszahlen von Schwiegermutter

Ein US-Amerikaner hat beim Lottospielen immer mit den Geburtszahlen seiner Familie getippt. Das hat ihm den Jackpot eingebracht – sogar am Geburtstag seiner Schwiegermutter.
17.03.2026, 09:58

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Eine Person hält mehrere Lottoscheine in der Hand, während sie die Gewinnzahlen überprüft.

Ein Feuerwehrmann aus Ohio hat jahrelang mit denselben Zahlen beim Lottospielen getippt: den Daten der Geburtstage seiner Familie. Seine Geduld hat sich ausgezahlt, denn am 26. Februar 2026 gewann er den Jackpot in Höhe von 160.000 US-Dollar (circa 139.149 Euro). Doch das Datum seines großen Gewinns hat für den Mann eine besondere Bedeutung. 

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Mann gewinnt am Geburtstag von Schwiegermutter

Wie eine Pressemitteilung der Ohio Lottery erklärt, lauteten die Gewinnerzahlen 1-2-26-30-31. Für den Gewinner, der nur als J. R. bekannt ist, hatten zwei Ziffern eine persönliche Bedeutung. Die Zahlen 2 und 26 verbindet er mit seiner Familie: 

  • Sein Enkel und seine Schwiegermutter wurden im Februar, dem zweiten Monat des Jahres, geboren.
  • Sein Vater sowohl als auch seine Schwiegermutter haben an einem 26. Geburtstag. 

Besonders skurril: J. R. knackte den Lottojackpot am 26. Februar – dem Geburtstag seiner Schwiegermutter

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Lotto-Gewinn als Hochzeitsgeld

"Im Leben weiß man manchmal einfach nicht, wann einem das Glück zuteilwird", sagte der Gewinner gegenüber der Lotterie. Der Mann erhält nach Abzug der Steuern einen Gewinn von 117.000 US-Dollar (circa 101.753 Euro). Das Geld möchte er für die Hochzeit seiner Tochter verwenden. Außerdem möchte er mit seiner Familie auf Reisen gehen, um seinen 60. Geburtstag und den Ruhestand bei der Feuerwehr zu feiern. 

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