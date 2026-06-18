Technischer Fehler: Lottospieler verliert 86.000-Euro-Jackpot
Die Staatslotterie des US-Bundesstaates Indiana, Hoosier Lottery, muss sich zurzeit nicht nur mit technischen Problemen, sondern vor allem mit einer verärgerten Kundschaft herumschlagen. Grund dafür ist vor allem ihr neues "Space Invaders Cash Invasion"-Rubbellos. Dieses verspricht zwar einen großen Gewinn, doch wer sich scheinbar Tausende US-Dollar erspielte, ging schlussendlich doch leer aus.
Mann entgeht 86.000-Euro-Jackpot
Wie die Fox59-Moderatorin Angela Ganote auf Facebook berichtet, beschwerte sich ein US-Amerikaner bei ihr über das neue Rubbellos. Der Lottospieler Mike Fields meldete sich bei Ganote und erklärte ihr, dass er ein Rubbellos um fünf US-Dollar gekauft habe und nicht schlecht staunte, als er angeblich 100.000 US-Dollar kassierte. Doch anstatt von den umgerechnet 86.262 Euro bekam der Mann nur 20 US-Dollar (circa 17 Euro).
"Daraufhin ging er in die Lotterie-Hauptstelle in der Innenstadt, in der er auf andere traf, die ähnliche Probleme hatten – mit unterschiedlichen Beträgen, die meisten jedoch im Bereich von mehreren Tausend Dollar! Die Mitarbeiter der Hoosier Lottery teilten ihnen mit, dass sie den Vorfall untersuchen und sich innerhalb von 4-6 Wochen per Post melden würden", heißt es in dem Facebook-Posting.
Verkauf von Rubbellos eingestellt
Die Lotterie erklärte in einer Stellungnahme gegenüber Fox59, dass der Verkauf des Rubelloses eingestellt wurde: "Wir haben den Verkauf des Tickets gestoppt, um sicherzustellen, dass das Spielerlebnis die Integrität wahrt, die wir unseren Spielern bieten möchten."
Jared Bond, der Direktor für externe Angelegenheiten bei der Hoosier Lottery, erklärte in einer Stellungnahme gegenüber People:
"Das Problem betraf einen Druckfehler, bei dem einige Lose einen anderen Gewinn anzeigten, als in den offiziellen Validierungsunterlagen der Lotteriekommission verzeichnet war. Die Lotterie überprüft alle geltenden Regeln und Verfahren, um die geeignete Lösung zu ermitteln.“
Die Hoosier Lottery hat inzwischen einen Hinweis auf ihrer Website für das Space Invaders Cash Invasion-Spiel hinzugefügt. Kunden und Kundinnen, die ein fehlerhaftes Rubbellos haben, können ein Formular ausfüllen oder sich direkt an das Büro der Hoosier Lottery wenden.
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