Die Staatslotterie des US-Bundesstaates Indiana, Hoosier Lottery , muss sich zurzeit nicht nur mit technischen Problemen , sondern vor allem mit einer verärgerten Kundschaft herumschlagen. Grund dafür ist vor allem ihr neues "Space Invaders Cash Invasion"-Rubbellos . Dieses verspricht zwar einen großen Gewinn, doch wer sich scheinbar Tausende US-Dollar erspielte, ging schlussendlich doch leer aus.

Mann entgeht 86.000-Euro-Jackpot

Wie die Fox59-Moderatorin Angela Ganote auf Facebook berichtet, beschwerte sich ein US-Amerikaner bei ihr über das neue Rubbellos. Der Lottospieler Mike Fields meldete sich bei Ganote und erklärte ihr, dass er ein Rubbellos um fünf US-Dollar gekauft habe und nicht schlecht staunte, als er angeblich 100.000 US-Dollar kassierte. Doch anstatt von den umgerechnet 86.262 Euro bekam der Mann nur 20 US-Dollar (circa 17 Euro).

"Daraufhin ging er in die Lotterie-Hauptstelle in der Innenstadt, in der er auf andere traf, die ähnliche Probleme hatten – mit unterschiedlichen Beträgen, die meisten jedoch im Bereich von mehreren Tausend Dollar! Die Mitarbeiter der Hoosier Lottery teilten ihnen mit, dass sie den Vorfall untersuchen und sich innerhalb von 4-6 Wochen per Post melden würden", heißt es in dem Facebook-Posting.