Dieser Fall aus Willard (Ohio) zeigt, dass es manchmal doch Glück bringen kann, im Müll zu wühlen. Wie die Ohio Lottery berichtet, schmiss ein Mann unabsichtlich sein Rubbellos in den Mistkübel und stieg anschließend dafür sogar in den Müllcontainer, um es zu suchen. Die stinkende Angelegenheit hat sich gelohnt: Der US-Amerikaner konnte mit dem Schein 100.000 US-Dollar (circa 86.130 Euro) gewinnen.

Müll-Rubbellos knackt Jackpot Laut der Presseaussendung soll der Lottospieler seinen Schein unabsichtlich weggeworfen haben. Als er es bemerkte, wurde der Müllsack schon herausgebracht. Dem Mann blieb also nur noch ein Ausweg: In den Müllcontainer steigen und nach dem Los suchen. Als er es wiedergefunden hatte, konnte er sein Glück kaum fassen: Insgesamt 86.130 Euro war das Ticket wert – nach Abzug der Steuern erhielt der Lottospieler den Jackpot mit 73.250 US-Dollar (circa 63.090 Euro).