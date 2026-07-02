In Australien muss sich ein 24-jähriger Mann vor Gericht verantworten, nachdem er seine kleine Tochter in einem Restaurant verletzt haben soll, um kostenloses Essen zu ergaunern.

Mädchen fing in Restaurant zu weinen an

Wie Daily Telegraph berichtet, besuchte der Brite am 21. Juni gegen 15.30 Uhr ein Restaurant mit seiner Tochter. Als das Kind plötzlich zu weinen begann, beschwerte er sich bei den Mitarbeitern. Laut dem 24-Jährigen hat sich seine kleine Tochter am Hochstuhl verletzt und er verlangte anschließend, dass sein Essen erstattet wird.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stornierten die Rechnung über 97 australische Dollar (circa 58 Euro) und der Mann verließ das Restaurant mit dem einjährigen Mädchen. Später überprüften die Angestellten jedoch die Überwachungskameras des Restaurants und verständigten die Polizei.