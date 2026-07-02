Tochter beschützt: Vater (38) verliert Bein bei Autounfall

In Venice, einem Stadtteil von Los Angeles , kam es zu einem schweren Unfall, bei dem ein 38-jähriger Mann ein Bein verloren hat. Trotz der schweren Verletzung ist der US-Amerikaner überzeugt, das Richtige getan zu haben. Immerhin konnte er so seine kleine Tochter vor einem Autounfall beschützen.

Wie Los Angeles Times berichtet, ereignete sich der Vorfall auf einem Supermarkt-Parkplatz . Der zweifache Vater Jordan Stannard wollte seine Tochter in das Auto einladen, nachdem er mit seiner Frau und ihrem Neugeborenen einkaufen war. Während seine Frau das Baby auf der anderen Seite des Wagens ins Auto setzen wollte, kümmerte sich Stannard um seine zweijährige Tochter. In diesem Moment hörte Stannard den ersten Aufprall: Ein großer Truck krachte gegen ein anderes parkendes Auto und raste auf den Vater und seine Tochter zu.

„Man kann es irgendwie spüren, wie es vibriert, wenn es so nah bei einem ist“, sagte der 38-Jährige. „Als das passierte, dachte ich nur: ‚Bring Sadie ins Auto, bring sie einfach ins Auto.‘ Ich erinnere mich ganz genau daran, wie es aussah – der Truck, der auf mich zukam. Ich habe geblinzelt, und dann habe ich den Aufprall gespürt, als der Truck mich traf.“

Unterbein und Fuß amputiert

Der US-Amerikaner wurde bei dem Unfall schwer am linken Fuß getroffen. Seine Tochter, die er noch ins Auto setzen konnte, blieb unverletzt. Die Verletzung war so schwer, dass ein Teil des Unterbeines und sein kompletter Fuß amputiert werden mussten.

Trotz dieser schrecklichen Erfahrung verfällt der 38-Jährige nicht in Selbstmitleid: „Ich habe die Verantwortung, für meine Töchter der beste Vater zu sein, der ich sein kann. Ich möchte niemals, dass sie sagen: ‚Papa hatte einen Unfall und war danach nie mehr derselbe. Papa wurde verletzt und war seitdem wütend‘“, erklärte Stennard. „Es gibt keinen Platz dafür, Mitleid mit mir selbst zu haben oder wütend zu sein.“ Stannard befindet sich zurzeit in einer Reha-Einrichtung. In den nächsten Monaten soll er mit einer Prothese ausgestattet werden.