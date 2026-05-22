Eigentlich hätte am 21. Mai für die Schüler und Schülerinnen der Abschlussklassen der South Fork High School in Stuart (Florida) der schönste Tag werden sollen. Zahlreiche Teenager wären über eine große Bühne gelaufen, um ihr Zeugnis entgegenzunehmen, doch einem Schüler blieb dies verwehrt. Der 18-jährige Christopher Brooks verstarb, als er auf dem Weg in die Schule für eine Probe der Abschlusszeremonie war.

Schüler stirbt kurz vor Maturafeier Wie People berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 8:30 Uhr an einer Kreuzung in der Nähe der Schule. Brooks stieß mit mehreren Lastwagen zusammen, die vor ihm standen, weil er nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Der Schüler fuhr auf einen Muldenkipper auf und war direkt beim Aufprall tot. Laut den Behörden sei weiterhin unklar, ob Brooks angeschnallt war oder wie schnell er fuhr. Die Polizei geht davon aus, dass der 18-Jährige zum Zeitpunkt des Unfalls abgelenkt war. Der Fall wird weiterhin untersucht.

Abschlusszeremonie findet trotzdem statt Um elf Uhr vormittags bestätigte die South Fork High School auf Facebook, dass die Abschlusszeremonie am Abend trotz des tragischen Todesfalls stattfinden wird. "Nach sorgfältiger Überlegung wird die Abschlussfeier wie geplant heute Abend stattfinden. Diese Entscheidung fiel uns nicht leicht, doch wir sind der Meinung, dass es wichtig ist, die Leistungen der Klasse von 2026 zu würdigen und zu feiern, während wir gleichzeitig den tiefen Verlust, den unsere Gemeinschaft erfahren hat, respektvoll anerkennen", heißt es in dem Statement vom 21. Mai. "Ein örtlicher Pastor wird uns heute Abend auf der Bühne begleiten, um während der Zeremonie die Erinnerung an unseren Klassenkameraden zu ehren."