Teenager (15) bricht beim Tennistraining zusammen – tot
In Italien trauert eine Familie um den Teenager Luigi Santarelli, der am 8. April beim Tennisspielen zusammengebrochen ist. Der Jugendliche wurde nur 15 Jahre alt.
Teenager bricht beim Tennisspielen zusammen
Wie Abruzzo Daily und Chieti Today berichten, ereignete sich der Vorfall in einer Sportanlage in San Giovanni Teatino, im Bezirk Sambuceto. Dieser befindet sich zwischen den Städten Pescara und Chieti. Santarellli trainierte in der Sportanlage Cittadella dello sport, als er kurz nach 17 Uhr plötzlich bewusstlos wurde und auf dem Boden, vor mehreren Trainierenden, zusammenbrach. Der Teenager wurde mit einem Defibrillator, der sich in der Sportanlage befand, versorgt, bis der Krankenwagen eintraf. Nur kurz nach seiner Einlieferung in die Notaufnahme von Pescara verstarb der Jugendliche.
Besonders tragisch: Santarelli wäre demnächst 16 Jahre alt geworden
Herzstillstand als Todesursache?
Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen und eine Obduktion angeordnet. Ersten Untersuchungen zufolge soll der 15-Jährige an einem Herzstillstand gestorben sein.
Das Beileid des Bürgermeisters
Bürgermeister Giorgio Di Clemente von San Giovanni Teatino sagte zum Todesfall: "Dieser Verlust hat uns zutiefst erschüttert und ist ein immenser Schmerz, der nicht nur die Familie, sondern unsere gesamte Gemeinde betrifft. Mein tiefstes Mitgefühl gilt den Eltern, Angehörigen, Freunden und Trainern, die diese schrecklichen Momente miterlebt haben." Clemente betonte zudem, dass die Tennisplätze der Cittadella dello Sport "aus Respekt" vor Santarellis Familie am 9. und 10. April geschlossen bleiben.
Kommentare