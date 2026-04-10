In Italien trauert eine Familie um den Teenager Luigi Santarelli , der am 8. April beim Tennisspielen zusammengebrochen ist. Der Jugendliche wurde nur 15 Jahre alt.

Teenager bricht beim Tennisspielen zusammen

Wie Abruzzo Daily und Chieti Today berichten, ereignete sich der Vorfall in einer Sportanlage in San Giovanni Teatino, im Bezirk Sambuceto. Dieser befindet sich zwischen den Städten Pescara und Chieti. Santarellli trainierte in der Sportanlage Cittadella dello sport, als er kurz nach 17 Uhr plötzlich bewusstlos wurde und auf dem Boden, vor mehreren Trainierenden, zusammenbrach. Der Teenager wurde mit einem Defibrillator, der sich in der Sportanlage befand, versorgt, bis der Krankenwagen eintraf. Nur kurz nach seiner Einlieferung in die Notaufnahme von Pescara verstarb der Jugendliche.

Besonders tragisch: Santarelli wäre demnächst 16 Jahre alt geworden