Am Ostermontag kam es auf dem Flugplatz Bad Sassendorf im Kreis Soest (Nordrhein-Westfalen) zu einem schweren Unfall. Ein 69-jähriger, erfahrener Fallschirmspringer kollidierte beim Landevorgang mit dem Flugplatzgebäude und erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

Wie der Westdeutsch Rundfunk unter Berufung auf die Polizei Soest berichtet, verlor der Mann nach seinem Absprung aus einem Kleinflugzeug die Kontrolle über seinen Fallschirm und prallte gegen ein Gebäude des Flugplatzes. Polizeisprecher Marco Baffa-Scinelli erklärte gegenüber dem Soester Anzeiger, dass der Fallschirmspringer infolge der Kollision abstürzte und anschließend auf dem Dach des Gebäudes liegenblieb.

Zahlreiche Zuschauer wurden Zeugen des Unfalls Zu dem Zeitpunkt befanden sich zahlreiche Besucher und andere Fallschirmspringer vor Ort, die Zeugen des Unglücks wurden. Ersthelfer eilten dem Verletzten unverzüglich herbei und gegen 17:30 Uhr ging der Notruf bei der Soester Rettungsleitstelle ein. Feuerwehr, Rettungsdienst und ein Hubschrauber wurden zum Unfallort gesandt, dennoch starb der 69-Jährige noch am Flugplatz an seinen schweren Verletzungen.