Ein vermeintlich harmloses Kinderspiel hat in Kolumbien ein erschütterndes Ende genommen: Zwei Geschwister im Alter von acht und fünf Jahren sind am Samstagabend in einer Gefriertruhe ums Leben gekommen.

Eltern entdecken Kinder in Gefriertruhe Laut einem Bericht der kolumbianischen Tageszeitung El Tiempo wurden die achtjährige Guevara Tiller und ihr jüngerer Bruder Darien gegen 19 Uhr von ihren Eltern leblos in einer Gefriertruhe entdeckt. Die Kinder wurden umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Dort versuchten Ärzte noch, sie wiederzubeleben, doch jede Hilfe kam zu spät. Nach ersten Erkenntnissen dürften die Geschwister erstickt sein, nachdem sich der Deckel der Truhe während des Spiels von selbst geschlossen hatte.

Vater schildert dramatische Minuten Der Vater der Kinder berichtete gegenüber El Tiempo, dass die Familie nur kurz außer Haus gewesen sei. "Wir waren etwa 20 Minuten einkaufen. Der Gefrierschrank war nicht einmal angeschlossen", erklärte er. In dieser kurzen Zeit dürften die Kinder in die Truhe geklettert sein. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände des Unglücks zu klären. Ob technische Mängel oder fahrlässige Umstände eine Rolle spielten, ist derzeit noch Gegenstand der Untersuchungen.

Mutter nimmt in den Sozialen Medien Abschied Die Mutter der Kinder, Karen Tiller Pana, nahm auf Facebook Abschied von ihren Kindern. In einem emotionalen Beitrag schrieb sie, dass ihr die beiden in ihren kurzen Leben "die größte Freude" geschenkt hätten. Der Bürgermeister der betroffenen Gemeinde sprach laut Medienberichten von einer "tragischen Mahnung" für die Gesellschaft und rief zu mehr Aufmerksamkeit auf. Er betonte, dass schon "ein kurzer Moment der Unachtsamkeit zu einer irreversiblen Tragödie führen kann".

Experten warnen explizit vor Kühlgeräten Solche tragischen Unfälle sind kein Einzelfall: Internationale Sicherheitsorganisationen wie die U.S. Consumer Product Safety Commission warnen seit Jahren davor, dass alte oder ungesicherte Kühlgeräte insbesondere für Kinder lebensgefährlich sein können. Immer wieder kommt es weltweit zu ähnlichen Vorfällen, bei denen Kinder in luftdicht abgeschlossenen Behältern eingesperrt werden. Experten raten, ausrangierte oder ungenutzte Kühlgeräte stets kindersicher zu verschließen oder unbrauchbar zu machen, um solche Unglücke zu verhindern.