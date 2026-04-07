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Bub (4) ertrinkt im Pool während Familienurlaub

Weil die Mutter eines kleinen Kindes kurz abgelenkt war, konnte der Vierjährige in den Swimmingpool gelangen. Dort ertrank der Bub.
07.04.2026, 14:04

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Bunter Ball in einem Swimmingpool.

Ein vierjähriges Kind ist in Kissimmee (Florida) ertrunken, während es mit seinen Eltern im Urlaub war. Die Familie, die aus dem US-Bundesstaat Florida angereist ist, verbrachte ihren Aufenthalt im The Cove East at Storey Lake Resort. Dort ist der Unfall passiert. 

Bub ertrinkt im Swimmingpool

Wie News 6 berichtet, war die Mutter mit ihren drei Kindern beschäftigt. Als das jüngere ihre Aufmerksamkeit forderte, ging der Vierjährige auf den Pool zu. Wie die Beamten berichten, fiel der Bub ins Wasser und konnte von anderen Besuchern und Besucherinnen aus dem Wasser gezogen werden. Trotz einer Herzdruckmassage und der Einlieferung ins Krankenhaus konnte der Bub nicht gerettet werden. Er wurde im Spital für tot erklärt. 

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Kein Rettungsschwimmer vor Ort

Laut den Beamten war beim Gemeinschaftspool kein Rettungsschwimmer im Dienst, als der Unfall geschah. Im Netz hat das Osceola County Sheriff’s Office Warnhinweise geteilt, die von Eltern beachtet werden sollen. "Ertrinken kann in Sekundenschnelle geschehen – in der Zeit, die man braucht, um ins Haus zu gehen und sich einen Snack zu holen. Es ist lautlos, schnell und passiert oft dann, wenn niemand damit rechnet", heißt es in der Pressemitteilung. So betonen die Beamten, dass man Poolabsperrungen anbringen und Kinder "niemals" im Wasser aus den Augen lassen sollte. 

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