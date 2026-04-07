Bub (4) ertrinkt im Pool während Familienurlaub

Ein vierjähriges Kind ist in Kissimmee (Florida) ertrunken, während es mit seinen Eltern im Urlaub war. Die Familie, die aus dem US-Bundesstaat Florida angereist ist, verbrachte ihren Aufenthalt im The Cove East at Storey Lake Resort. Dort ist der Unfall passiert.

Bub ertrinkt im Swimmingpool Wie News 6 berichtet, war die Mutter mit ihren drei Kindern beschäftigt. Als das jüngere ihre Aufmerksamkeit forderte, ging der Vierjährige auf den Pool zu. Wie die Beamten berichten, fiel der Bub ins Wasser und konnte von anderen Besuchern und Besucherinnen aus dem Wasser gezogen werden. Trotz einer Herzdruckmassage und der Einlieferung ins Krankenhaus konnte der Bub nicht gerettet werden. Er wurde im Spital für tot erklärt.