Russland

Schüler (17) attackiert Lehrerin mit Messer – tot

Ein Schüler im russischen Gebiet Perm im Ural hat seine Klassenlehrerin mit einem Messer tödlich verletzt.
07.04.2026, 11:15

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Leeres Klassenzimmer mit Holztischen, Stühlen, Tafel und Lehrerpult.

Die Lehrerin für Russisch und Literatur sei im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen, teilte Gebietsgouverneur Dmitri Machonin mit. Nach der Attacke an einer Schule in der Stadt Dobrjanka, mehr als 1.100 Kilometer östlich von Moskau, sei der 17-Jährige festgenommen worden.

Tatmotiv unbekannt

Zu möglichen Hintergründen machten Behörden zunächst keine Angaben.

Agenturen  | 

Kommentare