Am Ostersonntag kam es im südhessischen Odenwaldkreis zu einer Messerattacke auf eine 48-jährige Spaziergängerin . Die Frau wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wollte Blume fotografieren: Mann sticht auf Frau ein

Wie die Polizei Südhessen in einer Pressemitteilung bekanntgab, war die Frau gegen 16 Uhr zusammen mit drei Freundinnen in Breuberg unterwegs. Die 48-Jährige blieb während des Spaziergangs am Wegesrand stehen, um eine Blume zu fotografieren. In diesem Moment näherte sich ein unbekannter Mann und griff sie plötzlich mit einem Messer an. Er ließ erst von ihr ab, als die Begleiterinnen herbeieilten. Zuvor war der Unbekannte bereits mit dem Fahrrad an der Gruppe vorbeigefahren, kehrte jedoch zu Fuß zurück.

Nach der Tat flüchtete er mit dem Fahrrad. Die Frau erlitt schwere Schnittverletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.