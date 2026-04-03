Ein Mädchen (7) mit Autismus-Diagnose wurde erstmals von einer neuen Tagesmutter betreut. Nur wenige Stunden später war das Kind tot. Die Siebenjährige ertrank in einem Teich auf einem nahegelegenen Golfplatz.

Tagesmutter wurde auf Facebook empfohlen Laut einem Bericht der BBC suchte die Britin Hayley Beardsley aus Skellow, einem Stadtteil in der englischen Grafschaft South Yorkshire, für die Schulferien dringend eine Betreuung für ihre Tochter Nyla, da ihre bisherige Tagesmutter ausgelastet war. Wegen des erhöhten Förderbedarfs ihres Kindes bemühte sie sich gezielt um eine qualifizierte Betreuerin. Auf Facebook wurde ihr in einer Gruppe eine Tagesmutter aus der Umgebung empfohlen, die angab, auf sonderpädagogische Bedürfnisse spezialisiert zu sein. Eine Freundin der Familie, Charlotte Cooper, sagte, die Frau hatte "eine Liste von Qualifikationen, die ellenlang war".

Kind (7) nach zwei Stunden Betreuung vermisst Am Montagmorgen brachte Beardsley ihre Tochter gegen 7:45 Uhr zu der neuen Betreuungsperson. Dabei wies sie ausdrücklich darauf hin, dass Nyla "fluchtgefährdet" sei, und bat sie, ihre Tochter "nirgendwohin mitzunehmen". Doch rund zwei Stunden später erhielt die Britin die Benachrichtigung, dass die Siebenjährige als vermisst gemeldet und die Polizei bereits verständigt worden sei.

Mädchen in Teich bei Golfplatz ertrunken Nach einer umfangreichen Suche mit Polizeidrohnen und Hubschraubern wurde der leblose Körper des Mädchens in einem Teich auf dem Gelände eines Golfplatzes von Owston Hall gefunden. "Trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte konnten sie leider nur noch für tot erklärt werden", so ein Sprecher der Polizei von South Yorkshire. Er fügte hinzu: "Dies ist ein herzzerreißender Vorfall, und unsere Gedanken sind bei der Familie des Kindes."