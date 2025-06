Fallschirmsprung war Geschenk

Wie die Polizei von Devon und Cornwall in einer offiziellen Pressemitteilung berichtet, ereignete sich das Unglück am 13. Juni gegen 13 Uhr. Bei dem Sturz verstarben die 48-jährige Belinda Taylor aus Totnes und der 30-jährige Fluglehrer Adam Harrison aus Bournemouth am Flugplatz Dunkeswell in Devon.