Sheldon Medford war begeisterter Jäger und wollte in Idaho bei einem Camping-Trip die Natur genießen. Doch sein Ausflug endete in einer Tragödie: Der US-Amerikaner wurde von einem Felsbrocken erschlagen .

Tragischer Unfall

Wie die Polizei von Clearwater County berichtet, eilten die Rettungskräfte am 7. Juni um 21:35 Uhr herbei, nachdem in einem Notruf bekannt wurde, dass ein Felsbrocken in Northfork Drive (Ahsahka) auf eine Person gefallen war. Bei der Ankunft wurde festgestellt, dass Sheldon Medford, unter einem großen Felsbrocken eingeklemmt war und noch am Unfallort für tot erklärt wurde. Medford hatte zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Gegend gezeltet. Seine Angehörigen wurden von dem tragischen Tod benachrichtigt, die Ermittlungen dazu dauern noch an.