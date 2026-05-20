Am 17. Mai wurde die Polizei gegen 21:19 Uhr zu einer Kreuzung in Ottumwa gerufen, bei der zwei Fahrzeuge kollidierten. Laut einer Aussendung der Beamten kam dabei die 18-jährige Ashlin Knuth ums Leben, die nur einige Stunden zuvor ihren High-School-Abschluss (Matura) absolviert hatte.

Tod durch schweren Autounfall Knuth war mit ihrem Mini Cooper auf der Fahrbahn unterwegs, als ein Dodge Dakota in die Fahrerseite der 18-Jährigen fuhr. Der Fahrer des Dodge Dakota, 21 Jahre alt, blieb unverletzt. Der 18-jährige Beifahrer von Knuth wurde ins Krankenhaus gebracht, nachdem er und die Fahrerin aus dem Auto befreit wurden. Knuth wurde so schwer verletzt, dass sie nur wenig später im Krankenhaus verstarb. Der Unfall wird derzeit untersucht.