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USA

Nur einige Stunden nach Maturafeier: 18-Jährige stirbt bei Unfall

In Iowa hatten zwei Teenager einen schweren Autounfall. Eine junge Frau kam dabei ums Leben.
20.05.2026, 16:35

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Schulabschluss Frau von Hinten mit braunen Haaren

Am 17. Mai wurde die Polizei gegen 21:19 Uhr zu einer Kreuzung in Ottumwa gerufen, bei der zwei Fahrzeuge kollidierten. Laut einer Aussendung der Beamten kam dabei die 18-jährige Ashlin Knuth ums Leben, die nur einige Stunden zuvor ihren High-School-Abschluss (Matura) absolviert hatte. 

Tod durch schweren Autounfall 

Knuth war mit ihrem Mini Cooper auf der Fahrbahn unterwegs, als ein Dodge Dakota in die Fahrerseite der 18-Jährigen fuhr. Der Fahrer des Dodge Dakota, 21 Jahre alt, blieb unverletzt. Der 18-jährige Beifahrer von Knuth wurde ins Krankenhaus gebracht, nachdem er und die Fahrerin aus dem Auto befreit wurden. Knuth wurde so schwer verletzt, dass sie nur wenig später im Krankenhaus verstarb. Der Unfall wird derzeit untersucht.

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Opfer feierte kurz vor Unfall Schulabschluss

In dem Online-Nachruf schreibt die Familie der 18-Jährigen, dass Knuth kurz vor ihrem Unfall noch am selben Tag ihren Schulabschluss gefeiert hat: "Sie war Teil der Abschlussklasse 2026 der Ottumwa High School und hatte am selben Tag an der Abschlussfeier teilgenommen. Während ihrer Highschool-Zeit besuchte sie das Indian Hills Community College und plante, ihre Ausbildung dort im Herbst fortzusetzen. Nach Abschluss ihres Studiums an Indian Hills hatte sie vor, an die University of Northern Iowa zu wechseln, um dort ihren Abschluss im Bereich Lehramt zu machen", schreibt die Familie. Die Beerdigung soll am 23. Mai stattfinden. 

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