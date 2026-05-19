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Ein Tag nach dem 7. Geburtstag: Bub steigt aus Schulbus und wird überfahren

Nachdem ein Siebenjähriger aus dem Schulbus ausstieg, wurde er von einem anderen Fahrzeug erfasst. Das Kind überlebte den Unfall nicht.
19.05.2026, 15:29

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Ein gelber amerikanischer Schulbus fährt durch eine städtische Kreuzung bei Tageslicht.

Eine Familie aus New Jersey trauert um den siebenjährigen Hunter Smith. Der Bub wurde am 8. Mai tödlich von einem Fahrzeug erfasst, als er aus seinem Schulbus ausgestiegen ist. Am Sonntag hielten seine Eltern eine Mahnwache für den Verstorbenen ab, um an ihn zu gedenken. 

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Kind verstarb im Spital

Wie das Greenwich Township Police Department in einer Presseaussendung erklärt, ereignete sich der Unfall gegen 15:40. Smith wurde beim Verlassen des Schulbusses von einem anderen Fahrzeug angefahren. Wie genau es zu dem Zusammenprall kam, ist bis dato unklar. 

Passanten leisteten dem Siebenjährigen vor Ort Erste Hilfe durch Herzdruckmassage, bevor er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde. Smith erlag kurz darauf seinen Verletzungen im Spital. Der Unfall wird zurzeit noch von der Polizei untersucht. 

Mutter erwartet weiteres Kind

Auf einem GoFundMe-Spendenkonto wird erklärt, dass die Mutter des verstorbenen Kindes zurzeit schwanger ist und nun mit dem tragischen Verlust ihres Kindes zurechtkommen muss. Auch im Online-Nachruf des Siebenjährigen steht, dass er sich gefreut hätte, "erneut ein großer Bruder" zu werden. Der Bub habe sich schon immer einen kleinen Bruder gewünscht. 

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"Er war ein kluger, liebevoller und energiegeladener kleiner Junge, der überall, wo er hinkam, Freude verbreitete. Er liebte tief, lachte laut und hatte ein Lächeln, das jeden Raum erhellen konnte. Der Verlust eines so wundervollen Kindes ist etwas, das kein Elternteil jemals ertragen sollte", schreibt die Großmutter von Smith auf GoFundMe. 

Um die Beerdigungskosten stemmen zu können, bat die Familie um finanzielle Unterstützung. Mittlerweile wurden mehr als 80.630 US-Dollar (circa 69.390 Euro) gespendet. 

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