Am 4. Mai stürzte auf dem Spielplatz der Winthrop Elementary School in Melrose, Massachusetts , ein Baum um und verletzte zwei Schüler sowie einen Erwachsenen schwer. Ein Kind ist nach dem Unfall verstorben .

Wie KBTX 3 berichtet, ist der Baum offenbar hinter einem Zaun umgestürzt und auf den Spielplatz gefallen. Der Unfall soll sich nach dem Schulschluss ereignet haben. Während der zweite verletzte Schüler und die Lehrperson wieder aus dem Krankenhaus entlassen wurden, trauert nun eine Familie um ihr Kind, das den Unfall nicht überlebt hat.

Die Volksschule bestätigte das Ableben des Schülers in einem Statement: "Mit großer Trauer müssen wir mitteilen, dass der Schüler, der gestern Nachmittag bei dem Vorfall auf dem Schulhof der Winthrop School schwer verletzt wurde, verstorben ist", heißt es auf Facebook. "Berater und weitere Verwaltungsmitarbeiter sind vor Ort an der Winthrop School, um Schüler und Mitarbeiter in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen."

In einem Facebook-Beitrag äußerte sich auch die Feuerwehr von Melrose zu dem tragischen Unfall: "Heute sind unsere Herzen schwer, während wir der Familie und den Angehörigen, die von dem tragischen Verlust eines Kindes in unserer Gemeinde betroffen sind, unser tiefstes Beileid aussprechen. Es gibt keine Worte, die den Schmerz eines solch herzzerreißenden Verlusts wirklich lindern können."

Die Identität des Opfers wurde noch nicht bekannt gegeben.