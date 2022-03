71-Jähriger bei Forstarbeiten von Baum erschlagen

In Feldbach (Bezirk Südoststeiermark) hat sich am Samstag ein tödlicher Forstunfall ereignet. Ein Einheimischer (71) arbeitete mit seinem in Graz lebenden Sohn (38) in einem Waldstück im Ortsteil Gniebing. Gegen 16 Uhr blieb ein gefällter Baum bei umliegenden Bäumen hängen. Beim Versuch, diesen mit einer Seilwinde wegzuziehen, wurde ein weiterer Baum unabsichtlich umgerissen. Dieser traf den 71-Jährigen am Kopf. Er erlag an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen.

Ein verständigter Notarzt konnte laut Polizei nur noch den Tod des Mannes feststellen. Einsatzkräfte der Feuerwehr (Gniebing und Feldbach) führten die Bergung des Leichnams durch. Die Angehörigen werden vom Kriseninterventionsteam betreut.