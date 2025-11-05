Nur 2 Wochen nach Geburtstag: Deutsche Influencerin stirbt an Krebs
Die 33-jährige Kim Flint hat auf Instagram ihren Kampf gegen eine seltene Krebserkrankung festgehalten, um anderen Menschen mit der Diagnose Mut zu machen. Die junge Frau ist mit nur 29 Jahren mit einem Nebennierenrindenkarzinom diagnostiziert worden. Drei Jahre lang kämpfte Flint, um am Leben zu bleiben. Am 3. November wurden traurige Nachrichten bekannt: Kim Flint ist tot.
Kim Flint hoffte auf neue Therpie
Am 23. Oktober, in ihrem letzten Posting, zeigte sich die Content Creatorin noch hoffnungsvoll, nachdem sie eine "vielversprechende Therapie" ausprobiert hatte. "Ich habe nun endlich die Genehmigung bekommen an einer Studie (wo ich, also ACC Patienten eigentlich per se ausgeschlossen sind) doch teilzunehmen. Ein einmaliger Heilungsversuch. "
Influencerin stirbt nur 4 Monate nach Hochzeit
Auf Social Media gab Flint nicht nur zahlreiche Einblicke in die unzähligen Krebsbehandlungen und ihren Alltag mit der Krankheit, sondern auch in ihr Liebesleben. Im Oktober 2024 verlobte sie sich mit ihrem Partner Jan, dem sie im Juni 2025 das Jawort gab. Doch nur vier Monate später ist die Influencerin verstorben.
Am 3. November wurde ein Posting auf Kim Flints Profil veröffentlicht: "Umzug in den Himmel. Kim ist heute um 7 Uhr morgens friedlich eingeschlafen." Zwei Wochen vor ihrem Ableben feierte die Content Creatorin noch ihren 33. Geburtstag.
Fans nehmen Abschied
Unter dem Beitrag verabschieden sich zahlreiche Fans der Influencerin und hinterlassen ergreifende Kommentare:
- "Haben alle an ein Wunder geglaubt und deine Stärke, deine Positivität hat uns alle sehr inspiriert, liebe Kim. Ganz viel Kraft an deine Liebsten 🕊️🕊️🕊️"
- "Sie war einer Kämpferin und eine Rieseninspiration für uns alle 🕊️🤍✨ Ich denke an euch alle ❤️🩹"
- "Es bricht mir das Herz Kim war so eine Inspiration und hat bis zum Ende gekämpft und so viel Liebe, Mut und Hoffnung ausgestrahlt 😢💔 Es ist so unfair und surreal, dass sie so früh von uns gehen musste, aber sie wird für immer in euren und unseren Herzen als Vorbild weiter leben 🕊️🤍"
- "😭😭😭 Kim war ein Engel auf Erden. Ihre positive Art und ihr Kampfgeist werden uns alle bis zu unserem Aufstieg in den Himmel inspirieren. Ganz viel Kraft und Liebe an ihre Liebsten🥹🫶🏻🕊️"
- "Du bist und bleibst mein Vorbild! Du wirst hier schrecklich vermisst und gleichzeitig weiß ich, dass du immer dabei sein wirst. Für immer, Kimi 🥺💛"
