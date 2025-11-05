Die 33-jährige Kim Flint hat auf Instagram ihren Kampf gegen eine seltene Krebserkrankung festgehalten, um anderen Menschen mit der Diagnose Mut zu machen. Die junge Frau ist mit nur 29 Jahren mit einem Nebennierenrindenkarzinom diagnostiziert worden. Drei Jahre lang kämpfte Flint, um am Leben zu bleiben. Am 3. November wurden traurige Nachrichten bekannt: Kim Flint ist tot.

Kim Flint hoffte auf neue Therpie Am 23. Oktober, in ihrem letzten Posting, zeigte sich die Content Creatorin noch hoffnungsvoll, nachdem sie eine "vielversprechende Therapie" ausprobiert hatte. "Ich habe nun endlich die Genehmigung bekommen an einer Studie (wo ich, also ACC Patienten eigentlich per se ausgeschlossen sind) doch teilzunehmen. Ein einmaliger Heilungsversuch. "

Influencerin stirbt nur 4 Monate nach Hochzeit Auf Social Media gab Flint nicht nur zahlreiche Einblicke in die unzähligen Krebsbehandlungen und ihren Alltag mit der Krankheit, sondern auch in ihr Liebesleben. Im Oktober 2024 verlobte sie sich mit ihrem Partner Jan, dem sie im Juni 2025 das Jawort gab. Doch nur vier Monate später ist die Influencerin verstorben.

Am 3. November wurde ein Posting auf Kim Flints Profil veröffentlicht: "Umzug in den Himmel. Kim ist heute um 7 Uhr morgens friedlich eingeschlafen." Zwei Wochen vor ihrem Ableben feierte die Content Creatorin noch ihren 33. Geburtstag.