Flughafen in Florida soll nach Trump benannt werden
Zusammenfassung
- Das Parlament in Florida hat ein Gesetz zur Umbenennung des internationalen Flughafens von Palm Beach nach Donald Trump gebilligt.
- Die republikanischen Abgeordneten unterstützten den Entwurf, während die Demokraten ihn ablehnten; der Gouverneur muss noch entscheiden.
- Trump lebt seit 2019 in Florida, das bereits ein Grundstück für seine Präsidentenbibliothek bereitgestellt hat.
Der internationale Flughafen von Palm Beach in Florida soll nach US-Präsident Donald Trump benannt werden. Das Parlament im US-Staat Florida billigte ein Gesetz zur Umbenennung des Flughafens.
Die republikanischen Abgeordneten unterstützten den Gesetzentwurf weitgehend, während die Demokraten die Umbenennung ablehnten. Der Entwurf geht nun an den Gouverneur von Florida, den Republikaner Ron DeSantis. Er hat sich noch nicht dazu geäußert, ob er ihn unterzeichnen wird.
Im vergangenen Jahr hatte Florida bereits ein Grundstück in der Innenstadt von Miami für die Präsidentenbibliothek von Donald Trump zur Verfügung gestellt. Trump stammt aus New York. 2019 zog er jedoch nach Florida und hat nun seinen Hauptwohnsitz in seinem Anwesen Mar-a-Lago in West Palm Beach.
Das Weiße Haus lehnte eine Stellungnahme ab. Sprecher des Bezirks Palm Beach und der Trump Organization reagierten zunächst nicht auf Anfragen.
