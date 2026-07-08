Die ADAC-Luftrettung berichtete in den sozialen Medien von einem „sehr seltenen Einsatz“: Ein Kind wurde in Bayern von einer Kreuzotter gebissen und zeigte eine schwere Vergiftungsreaktion. Um dem Kind zu helfen, wurde dringend ein Antivenom benötigt, das in der behandelnden Klinik jedoch nicht vorrätig war. Das lebenswichtige Medikament musste per Rettungshubschrauber eingeflogen werden.

Nach Kreuzotterbiss: Zustand des Kindes verschlechterte sich Bei dem Vorfall, der sich Ende Juni ereignete, wurde das Kind im Donau-Isar Klinikum Deggendorf in Niederbayern behandelt, nachdem es am Vortag von einer Kreuzotter gebissen worden war und folgende Vergiftungssymptome entwickelt hatte: Kreislaufprobleme

niedriger Blutdruck

starke Schwellung und Verhärtung des Beins Da das benötigte Gegenmittel in dem Krankenhaus nicht vorrätig war, machte sich die Besatzung des Rettungshubschraubers „Christoph 1“ auf den Weg, um das Medikament auf schnellstem Wege von München nach Deggendorf zu bringen.

Gegengift mit Rettungshubschrauber eingeflogen Dank des schnellen Transports und der intensivmedizinischen Behandlung mit dem Antivenom konnte der Gesundheitszustand des Kindes stabilisiert werden. Eine Sprecherin des Klinikums bestätigte gegenüber BR24, dass die Behandlung erfolgreich verlief und das Kind sich rasch erholt habe. Zu Alter und Geschlecht wurden aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Angaben gemacht. Wie die Klinik-Sprecherin weiter erklärte, seien Kreuzotterbisse selten und würden im Donauisar Klinikum Deggendorf jährlich nur rund ein- bis zweimal behandelt. Nur bei schweren Verläufen wird ein Schlangengift-Antiserum verabreicht.