Der Hund zweier Wanderer ist am Samstag am Weg zwischen Rinnerhütte und Wildensee im Toten Gebirge (Bezirk Gmunden) von einer giftigen Schlange gebissen worden. Seine Pfote schwoll darauf massiv an, zugleich verschlechterte sich der Kreislaufzustand zunehmend. Schließlich konnte sich der rund 35 Kilogramm schwere Mischling nicht mehr fortbewegen.

Der 63-jährige Besitzer des Tieres wählte darum den Notruf. Ein Polizeihubschrauber stieg auf und brachte Hund und Herrl ins Tal.