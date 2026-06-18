Schock im Kindergarten: Giftschlange versteckte sich im Spielhaus
In Südkalifornien hat ein kleines Kind eine giftige Klapperschlange in einem Spielhaus eines Kindergartens entdeckt. Kurz danach wurde ein Tierexperte informiert, der das Reptil entfernen konnte.
Kind findet Klapperschlange in Spielhaus
Wie KTLA 5 berichtet, ereignete sich der Vorfall am Donnerstag gegen 16:30 Uhr in einem Kindergarten im Santa Clarita Valley. Der örtliche Klapperschlangen-Experte Cary Quashen erklärte gegenüber dem Medium, dass das Kind eine Lehrkraft alarmierte, nachdem es das Tier gefunden hatte. Das Personal kontaktierte daraufhin Quashen, der in Santa Clarita einen Service zur Entfernung von Klapperschlangen sowie ein Hundetrainingsprogramm betreibt.
Experte zeigt, wie er Giftschlange entfernt
In einem Facebook-Video hielt der Experte fest, wie die Klapperschlange zusammengerollt auf dem Boden in der Nähe des Spielhauses liegt. Anschließend sieht man, wie Quashen das Reptil entfernt. "Gott sei Dank hat alles gut funktioniert", kommentierte der Tierexperte, der die Schlange in Sicherheit brachte.
Quashen, der auch als inoffizieller "Schlangenfänger von Santa Clarita" bezeichnet wird, betonte, dass niemand bei seinem Einsatz verletzt wurde. Das war unter anderem auch dem schnellen Handeln des Kindes zu verdanken.
Klapperschlangen in Santa Clarita
In Santa Clarita bzw. Kalifornien ist vor allem die Südliche Pazifik-Klapperschlange weitverbreitet. Der Herpetologe John Lauermann, der sich auf die Erforschung von Amphibien und Reptilien spezialisiert hat, erklärte gegenüber KHTS, dass diese Schlangen sich gerne verstecken.
Wer beispielsweise viele Sachen in einem Gartenschuppen stehen hat, sollte für Ordnung sorgen und somit für weniger Versteckmöglichkeiten für die giftigen Tiere. Die Schlangen findet man auch in der Nähe dichter Büsche. An heißen Tagen halten sie sich oft in der Nähe von Wasserleitungen auf, um sich abzukühlen.
Kommentare