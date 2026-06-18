In Südkalifornien hat ein kleines Kind eine giftige Klapperschlange in einem Spielhaus eines Kindergartens entdeckt. Kurz danach wurde ein Tierexperte informiert, der das Reptil entfernen konnte.

Kind findet Klapperschlange in Spielhaus Wie KTLA 5 berichtet, ereignete sich der Vorfall am Donnerstag gegen 16:30 Uhr in einem Kindergarten im Santa Clarita Valley. Der örtliche Klapperschlangen-Experte Cary Quashen erklärte gegenüber dem Medium, dass das Kind eine Lehrkraft alarmierte, nachdem es das Tier gefunden hatte. Das Personal kontaktierte daraufhin Quashen, der in Santa Clarita einen Service zur Entfernung von Klapperschlangen sowie ein Hundetrainingsprogramm betreibt.

Experte zeigt, wie er Giftschlange entfernt In einem Facebook-Video hielt der Experte fest, wie die Klapperschlange zusammengerollt auf dem Boden in der Nähe des Spielhauses liegt. Anschließend sieht man, wie Quashen das Reptil entfernt. "Gott sei Dank hat alles gut funktioniert", kommentierte der Tierexperte, der die Schlange in Sicherheit brachte. Quashen, der auch als inoffizieller "Schlangenfänger von Santa Clarita" bezeichnet wird, betonte, dass niemand bei seinem Einsatz verletzt wurde. Das war unter anderem auch dem schnellen Handeln des Kindes zu verdanken.