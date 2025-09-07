Tierisches Wochenende: Feuerwehr rettete Schlange und Katze

Die freiwillige Feuerwehr Neusiedl am See rückte am vergangenen Wochenende zu zwei sehr unterschiedlichen Einsätzen aus, bei denen Tiere aus Notlagen befreit wurden.

Die erste Alarmierung erfolgte am späten Freitagnachmittag. In einem Haus am Seegelände hatte ein Hund eine verirrte Schlange unter dem Küchenblock aufgespürt. Die Familie bat daraufhin die Feuerwehr, den ungebetenen Gast wieder ins Freie zu bringen.

Den Feuerwehrmitgliedern gelang es, das Tier nach kurzer Suche in der Küche zu lokalisieren. Besondere Sicherheitsvorkehrungen waren nicht nötig: „Von der Schuppenzeichnung her dürfte es sich um eine kleine ungiftige Würfelnatter gehandelt haben“, erklärte ein Feuerwehrmann.

Vorsichtig wurde das kleine Reptil eingefangen und danach in der Natur ausgesetzt. Nach einer halben Stunde war der Einsatz beendet.

Zu einem „Klassiker“ unter den Feuerwehreinsätzen wurden die Neusiedler Florianis dann am späteren Samstagabend gerufen: Ein Stubentiger war auf ein Hausdach geklettert und fand keinen Weg zurück auf den Boden.

Vom Dach eines unbewohnten Hauses beim Bahnübergang Schulzentrum hörten aufmerksame Passanten das jammernde Miauen der Katze und verständigten die städtische Feuerwehr.

„Beim Eintreffen musste zunächst der zugewachsene Durchgang zum Haus etwas freigeschnitten werden“, schildert ein Feuerwehrmitglied die widrigen Umstände am Einsatzort. Doch dann ging es flott: „Mit einer Steckleiter verschafften wir uns Zugang zum Dach und fanden eine verängstigte Katze, die sich ohne viel Gegenwehr nehmen ließ und wieder zurück auf den Boden gerettet werden konnte.“

Nach einer guten halben Stunde fand auch dieser Tier-Einsatz ein Happy End.