Heftiges Unwetter forderte Einsatzkräfte im Nordburgenland

Gefährliche Verklausung des Parndorfer Baches

Eine kritische Situation entdeckte dann noch der Neusiedler Feuerwehrkommandant Reinhard Theuritzbacher bei einer Kontrollfahrt: Eine Verklausung des Parndorfer Baches, der laut Feuerwehr "nahezu das gesamte Wasser der Parndorfer Platte in den Neusiedler See leitet".

Mit dem Greifer des Wechselladerfahrzeuges konnte die Verklausung rasch entfernt werden.