Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen: Eine Person wurde verletzt

Ein Auffahrunfall auf der Wiener Straße in Neusiedl am See hat Montagvormittag einen Einsatz der Feuerwehr Neusiedl am See ausgelöst. Drei Fahrzeuge waren in die Kollision verwickelt, teilte die Feuerwehr mit. Eine Person erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach der Freigabe der Unfallstelle begannen die Feuerwehrkräfte, ausgelaufene Betriebsmittel zu binden und die Fahrzeuge von der Fahrbahn zu entfernen. Auch eine umfassende Straßenreinigung war notwendig.

Während der Arbeiten kam es zu lokalen Verkehrsbehinderungen, da der Verkehr umgeleitet werden musste. Zwölf Mitglieder der Feuerwehr Neusiedl am See waren mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Nach rund einer Stunde war die Wiener Straße wieder frei befahrbar und die Einsatzbereitschaft hergestellt.